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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:28

Re: Прогнозы от Кабанчика

Под руководством Вали сейчас разрабатываются новые проекты в НБУ.
Одна из идей пришла в голову Вале и сейчас она воплощает ее в жизнь. Проект под кодовым названием "Валютный коридор". Проект "Валютный коридор" предполагает множество инновационных технологий, впервые применяемых на валютном рынке.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:44

  Kabanchik написав:Под руководством Вали сейчас разрабатываются новые проекты в НБУ.
Одна из идей пришла в голову Вале и сейчас она воплощает ее в жизнь. Проект под кодовым названием "Валютный коридор". Проект "Валютный коридор" предполагает множество инновационных технологий, впервые применяемых на валютном рынке.

Когда протрезвеете, дайте ей почитать :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:37

Re: Прогнозы от Кабанчика

Доллар растет. Идем только вверх. Покупаем доллары.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 08:01

Re: Прогнозы от Кабанчика

Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 08:18

  Kabanchik написав:Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.

Да у нас в стране столько оленей не осталось, чтобы гривну за две недели на 7-8% опустить
"Пилите, Шура, пилите - они золотые"
demyurg
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:05

  demyurg написав:
  Kabanchik написав:Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.

Да у нас в стране столько оленей не осталось, чтобы гривну за две недели на 7-8% опустить

А дело тут не только в "оленях". В определённые периоды идёт откачка валюты с рынка для покупки энергоносителей, выплаты по внешним долгам. Кстати, многие из тех самых военнослужащих, которым обещают повысить денежное довольствие и пенсии, получают зарплату не за прошедший месяц, а за текущий ...
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:31

  Kabanchik написав:Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.

А можем и вниз сходить
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