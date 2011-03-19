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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 гру, 2017 21:28
Под руководством Вали сейчас разрабатываются новые проекты в НБУ.
Одна из идей пришла в голову Вале и сейчас она воплощает ее в жизнь. Проект под кодовым названием "Валютный коридор". Проект "Валютный коридор" предполагает множество инновационных технологий, впервые применяемых на валютном рынке.
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Kabanchik
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Додано: Нед 24 гру, 2017 21:44
Kabanchik написав:
Под руководством Вали сейчас разрабатываются новые проекты в НБУ.
Одна из идей пришла в голову Вале и сейчас она воплощает ее в жизнь. Проект под кодовым названием "Валютный коридор". Проект "Валютный коридор" предполагает множество инновационных технологий, впервые применяемых на валютном рынке.
Когда протрезвеете, дайте ей почитать
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Faceless
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Додано: Вів 26 гру, 2017 11:37
Доллар растет. Идем только вверх. Покупаем доллары.
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Kabanchik
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 08:01
Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.
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Kabanchik
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 08:18
Kabanchik написав:
Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.
Да у нас в стране столько оленей не осталось, чтобы гривну за две недели на 7-8% опустить
"Пилите, Шура, пилите - они золотые"
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demyurg
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:05
demyurg написав: Kabanchik написав:
Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.
Да у нас в стране столько оленей не осталось, чтобы гривну за две недели на 7-8% опустить
А дело тут не только в "оленях". В определённые периоды идёт откачка валюты с рынка для покупки энергоносителей, выплаты по внешним долгам. Кстати, многие из тех самых военнослужащих, которым обещают повысить денежное довольствие и пенсии, получают зарплату не за прошедший месяц, а за текущий ...
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Сash17
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Додано: Пон 01 січ, 2018 18:31
Kabanchik написав:
Успеем ли мы долететь до 30 до Старого Нового года? Думаю, да.
А можем и вниз сходить
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Faceless
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