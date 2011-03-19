Може все таки навпаки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2018 09:55
Re: Прогнозы от Кабанчика
Додано: Чет 11 січ, 2018 20:11
летом я буду покупать по 28.00
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 13 січ, 2018 01:26
Re: Прогнозы от Кабанчика
Моя Валя говорит, что пару дней назад еще несколько ярдов свеженапечатанных ушло в банки. Скоро будут очереди в обменниках, чтобы поменять бумагу на деньги.
Вполне возможны новые валютные ограничения.
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