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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:55

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:
  Игорь Алексеевич написав:
когда доляры менять на грн.???


Летом, когда курс будет под 50. :mrgreen:

Може все таки навпаки.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:11

  Kabanchik написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Kabanchik написав:Потихонечку выходим из праздничных гуляний. Настроение бодрое и приподнятое.
Ожидается повышение курса как всегда. Курс на 30 до конца месяца. Должны осилить.


когда доляры менять на грн.???


Летом, когда курс будет под 50. :mrgreen:


летом я буду покупать по 28.00
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:26

Re: Прогнозы от Кабанчика

Моя Валя говорит, что пару дней назад еще несколько ярдов свеженапечатанных ушло в банки. Скоро будут очереди в обменниках, чтобы поменять бумагу на деньги. :mrgreen:
Вполне возможны новые валютные ограничения. :mrgreen:
Kabanchik
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  #<1 ... 3456
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