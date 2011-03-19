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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 бер, 2018 19:48
Поступила информация, что до выборов будут держать доллар всеми силами. А там курс скаканет минимум до 70-80 за доллар. Сейчас всеми силами стараются удержать курс.
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Kabanchik
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Додано: Сер 07 бер, 2018 19:58
Kabanchik написав:
Сейчас всеми силами стараются удержать курс.
удержать па25
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 07 бер, 2018 21:59
Kabanchik написав:Поступила информация, что до выборов будут держать доллар всеми силами. А там курс скаканет минимум до 70-80 за доллар. Сейчас всеми силами стараются удержать курс.
Надцатое балабольство от Кабанчика
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Faceless
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Додано: Чет 08 бер, 2018 00:35
так выборов не будет. введут военное положение и дол. будет 100
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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