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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:48

Re: Прогнозы от Кабанчика

Поступила информация, что до выборов будут держать доллар всеми силами. А там курс скаканет минимум до 70-80 за доллар. Сейчас всеми силами стараются удержать курс.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:58

  Kabanchik написав:Сейчас всеми силами стараются удержать курс.


удержать па25 :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:59

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:Поступила информация, что до выборов будут держать доллар всеми силами. А там курс скаканет минимум до 70-80 за доллар. Сейчас всеми силами стараются удержать курс.
Надцатое балабольство от Кабанчика :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:35

так выборов не будет. введут военное положение и дол. будет 100 :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:23

Re: Прогнозы от Кабанчика

В Нацбанке самки пошли на нерест. Ждите новостей скоро.
Kabanchik
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