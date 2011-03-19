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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 бер, 2018 19:48
Re: Прогнозы от Кабанчика
Поступила информация, что до выборов будут держать доллар всеми силами. А там курс скаканет минимум до 70-80 за доллар. Сейчас всеми силами стараются удержать курс.
Додано: Сер 07 бер, 2018 19:58
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 07 бер, 2018 21:59
Re: Прогнозы от Кабанчика
Надцатое балабольство от Кабанчика
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:35
так выборов не будет. введут военное положение и дол. будет 100
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:23
Re: Прогнозы от Кабанчика
В Нацбанке самки пошли на нерест. Ждите новостей скоро.
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:40
Re: Прогнозы от Кабанчика
Идем на взлет. Все будет хорошо.
Додано: Нед 18 бер, 2018 07:51
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:41
Re: Прогнозы от Кабанчика
8 млр. долларов выплат в 2018 году. До конца года при таких выплатах при нынешних расчетах, курс будет 42-43грн. за доллар минимум. 50 - оптимальный курс и 60-62 - в случае неблагоприятных условий.
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