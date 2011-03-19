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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:55
Штуку "зелени" заберут, а самого Кабанчика пустят на шашлык. С огнем мангала играет "прогнозист".
Kabanchik написав:
Завтра выезжаем с Валей и компанией из НБУ на природу на шашлыки.
Уже закупился шашлычком свинным. Завтра будет кушать, пить, гулять.
Поставлю штуку баксов на то, что доллар до конца года будет выше 35.
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