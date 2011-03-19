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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:55

  Kabanchik написав:Завтра выезжаем с Валей и компанией из НБУ на природу на шашлыки.
Уже закупился шашлычком свинным. Завтра будет кушать, пить, гулять.
Поставлю штуку баксов на то, что доллар до конца года будет выше 35.


Штуку "зелени" заберут, а самого Кабанчика пустят на шашлык. С огнем мангала играет "прогнозист".

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:09

Re: Прогнозы от Кабанчика

До конца года Нацбанк дает 40 грн. за доллар. Значит в реальности будет 50 как минимум.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/5/638441/
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:24

Re: Прогнозы от Кабанчика

Интересно, будет ли хоть один нефуфловый прогноз от Кабанчика до конца года? Я бы поспорил
Faceless
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