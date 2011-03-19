Штуку "зелени" заберут, а самого Кабанчика пустят на шашлык. С огнем мангала играет "прогнозист".
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:55
Штуку "зелени" заберут, а самого Кабанчика пустят на шашлык. С огнем мангала играет "прогнозист".
US
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:09
Re: Прогнозы от Кабанчика
До конца года Нацбанк дает 40 грн. за доллар. Значит в реальности будет 50 как минимум.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:24
Re: Прогнозы от Кабанчика
Интересно, будет ли хоть один нефуфловый прогноз от Кабанчика до конца года? Я бы поспорил
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:41
Re: Прогнозы от Кабанчика
Народ постепенно готовят к земле. Обещают 40 грн. к концу года и дефолт.
Значит ждем реально не меньше 50 за доллар к концу 2018-го.
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