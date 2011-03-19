Штуку "зелени" заберут, а самого Кабанчика пустят на шашлык. С огнем мангала играет "прогнозист".
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:55
Штуку "зелени" заберут, а самого Кабанчика пустят на шашлык. С огнем мангала играет "прогнозист".
US
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:09
Re: Прогнозы от Кабанчика
До конца года Нацбанк дает 40 грн. за доллар. Значит в реальности будет 50 как минимум.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:24
Re: Прогнозы от Кабанчика
Интересно, будет ли хоть один нефуфловый прогноз от Кабанчика до конца года? Я бы поспорил
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:41
Re: Прогнозы от Кабанчика
Народ постепенно готовят к земле. Обещают 40 грн. к концу года и дефолт.
Значит ждем реально не меньше 50 за доллар к концу 2018-го.
Додано: Сер 11 лип, 2018 07:46
Я пропустил, курс по-прежнему "держат всеми силами", выкупая десятки миллионов баксов на МБ?))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 11 лип, 2018 17:48
Правительство планирует очередной валютный кидок украиского народа с начала осени.
Додано: Сер 11 лип, 2018 18:01
думаю и 100 будет ... когда-нибудь
а пока бананы по 26 значит и бакс по 26
а плюс минус 20 - 30 копеек зависит только от умения здирать шкурку с банана
...
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:46
бананы уже в атб по 19 - 20
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:54
Re: Прогнозы от Кабанчика
Сегодня прошла информация, что правительство готовится к худшему развитию ситуации на валютном рынке. Уже напечатано около 200 млрд. гривен крупными купюрами. Станок работает день и ночь без выходных. Валентина из Нацбанка говорит, что скоро начнут опускать гривну очень жестко.
Додано: Суб 14 лип, 2018 10:20
Пора поправить методичку, в такие сказки может поверить разве что абсолютно безграмотный человек))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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