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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:53
Ну вот и все, гривне кирдык. Уже не хватает на выплаты пенсий, а до конца года так вообще будет алилуйя. Берите баксы, пока реально.
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Kabanchik
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