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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:53

Re: Прогнозы от Кабанчика

Ну вот и все, гривне кирдык. Уже не хватает на выплаты пенсий, а до конца года так вообще будет алилуйя. Берите баксы, пока реально.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:44

  Kabanchik написав:Ну вот и все, гривне кирдык. Уже не хватает на выплаты пенсий, а до конца года так вообще будет алилуйя. Берите баксы, пока реально.


Если уж не удалось прорваться с компанией себе подобных в ЕС из Беларуси (http://news.liga.net/world/video/beloru ... uz---video), то сиди в грязи и не хрюкай лишнего.

US
дядя Caша
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