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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:53
Re: Прогнозы от Кабанчика
Ну вот и все, гривне кирдык. Уже не хватает на выплаты пенсий, а до конца года так вообще будет алилуйя. Берите баксы, пока реально.
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:44
Если уж не удалось прорваться с компанией себе подобных в ЕС из Беларуси (
US
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:10
Re: Прогнозы от Кабанчика
Наш самолет верно и уверенно набирает высоту. Вперед, к отметке 96 за доллар. Первая высота - 30.
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