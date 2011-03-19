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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Нед 05 сер, 2018 23:01

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:Все на самом деле очень просто. Не нужно все усложнять. Кредиты разворовываются и еще больше разгоняют инфляцию. Никогда кредиты мвф не помогали экономике. В мвф это прекрасно понимают. Мвф - это инструмент для обворовывания стран путем коррупции продажной власти стран третьего мира.

Вот потому вам и надо грамотность повышать - чтобы не ретранслировать чепуху
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 сер, 2018 17:17

  Faceless написав:
Kabanchik написав:Все на самом деле очень просто. Не нужно все усложнять. Кредиты разворовываются и еще больше разгоняют инфляцию. Никогда кредиты мвф не помогали экономике. В мвф это прекрасно понимают. Мвф - это инструмент для обворовывания стран путем коррупции продажной власти стран третьего мира.

Вот потому вам и надо грамотность повышать - чтобы не ретранслировать чепуху

Я думаю, что это вам надо повышать, и не только граммотность.
То, что деньги в запасе находятся, полученные от мвф, как раз и позволяет напечатать гривну.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Пон 06 сер, 2018 17:26

  Kabanchik написав:
  Faceless написав:
Kabanchik написав:Все на самом деле очень просто. Не нужно все усложнять. Кредиты разворовываются и еще больше разгоняют инфляцию. Никогда кредиты мвф не помогали экономике. В мвф это прекрасно понимают. Мвф - это инструмент для обворовывания стран путем коррупции продажной власти стран третьего мира.

Вот потому вам и надо грамотность повышать - чтобы не ретранслировать чепуху

Я думаю, что это вам надо повышать, и не только граммотность.
То, что деньги в запасе находятся, полученные от мвф, как раз и позволяет напечатать гривну.



Не шали...

US
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Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 20:07

Re: Прогнозы от Кабанчика

28.5 - полет нормальный. :mrgreen: :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 20:13

  Kabanchik написав:28.5 - полет нормальный. :mrgreen: :mrgreen:

Ага, 38.5) По-моему, очевидно, что ЧР выдохся и курс держится на 28.18-20 исключительно из-за такого курса на МБ :) Что-то рано кабанчики всплыли, неужто уже все, сдулся загончик?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 20:43

  Kabanchik написав:28.5 - полет нормальный. :mrgreen: :mrgreen:


даже не каснёмся, скоро оопять к 27 ... к 26.5
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 09:38

  uaprofi написав:
  Kabanchik написав:28.5 - полет нормальный. :mrgreen: :mrgreen:


даже не каснёмся, скоро оопять к 27 ... к 26.5


Думаю к концу сентября преодолеем высоту 31. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 21:54

  Kabanchik написав:
  uaprofi написав:
  Kabanchik написав:28.5 - полет нормальный. :mrgreen: :mrgreen:


даже не каснёмся, скоро оопять к 27 ... к 26.5


Думаю к концу сентября преодолеем высоту 31. :mrgreen:

Ну да, ну да :D Странно, что не 51)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 08:13

  Alex2006 написав:
  Kabanchik написав:
  uaprofi написав:[]

даже не каснёмся, скоро оопять к 27 ... к 26.5


Думаю к концу сентября преодолеем высоту 31.

Ну да, ну да :D Странно, что не 51)

Ну где же ваши знаменитые 15.5? Или 22.5? Ах, ну да, их сменили 26.5. :mrgreen:
Готовьте новый рубеж в 30.5 :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:14

Re: Прогнозы от Кабанчика

Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.
Kabanchik
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