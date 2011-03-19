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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 сер, 2018 23:01
Kabanchik написав:Все на самом деле очень просто. Не нужно все усложнять. Кредиты разворовываются и еще больше разгоняют инфляцию. Никогда кредиты мвф не помогали экономике. В мвф это прекрасно понимают. Мвф - это инструмент для обворовывания стран путем коррупции продажной власти стран третьего мира.
Вот потому вам и надо грамотность повышать - чтобы не ретранслировать чепуху
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Faceless
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Додано: Пон 06 сер, 2018 17:17
Faceless написав:
Kabanchik написав:Все на самом деле очень просто. Не нужно все усложнять. Кредиты разворовываются и еще больше разгоняют инфляцию. Никогда кредиты мвф не помогали экономике. В мвф это прекрасно понимают. Мвф - это инструмент для обворовывания стран путем коррупции продажной власти стран третьего мира.
Вот потому вам и надо грамотность повышать - чтобы не ретранслировать чепуху
Я думаю, что это вам надо повышать, и не только граммотность.
То, что деньги в запасе находятся, полученные от мвф, как раз и позволяет напечатать гривну.
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Kabanchik
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Додано: Пон 06 сер, 2018 17:26
Не шали...
Kabanchik написав: Faceless написав:
Kabanchik написав:Все на самом деле очень просто. Не нужно все усложнять. Кредиты разворовываются и еще больше разгоняют инфляцию. Никогда кредиты мвф не помогали экономике. В мвф это прекрасно понимают. Мвф - это инструмент для обворовывания стран путем коррупции продажной власти стран третьего мира.
Вот потому вам и надо грамотность повышать - чтобы не ретранслировать чепуху
Я думаю, что это вам надо повышать, и не только граммотность.
То, что деньги в запасе находятся, полученные от мвф, как раз и позволяет напечатать гривну.
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Kabanchik
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Додано: Сер 29 сер, 2018 20:13
Ага, 38.5) По-моему, очевидно, что ЧР выдохся и курс держится на 28.18-20 исключительно из-за такого курса на МБ
Что-то рано кабанчики всплыли, неужто уже все, сдулся загончик?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 29 сер, 2018 20:43
даже не каснёмся, скоро оопять к 27 ... к 26.5
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uaprofi
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Додано: Чет 30 сер, 2018 21:54
Kabanchik написав: uaprofi написав:
даже не каснёмся, скоро оопять к 27 ... к 26.5
Думаю к концу сентября преодолеем высоту 31.
Ну да, ну да
Странно, что не 51)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: П'ят 31 сер, 2018 08:13
Alex2006 написав: Kabanchik написав: uaprofi написав:
[]
даже не каснёмся, скоро оопять к 27 ... к 26.5
Думаю к концу сентября преодолеем высоту 31.
Ну да, ну да
Странно, что не 51)
Ну где же ваши знаменитые 15.5? Или 22.5? Ах, ну да, их сменили 26.5.
Готовьте новый рубеж в 30.5
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Kabanchik
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:14
Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.
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Kabanchik
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