Прогнозы от Кабанчика

а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:20
а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?
...
Додано: Чет 18 жов, 2018 23:28
О, отлично, значит, стандартный загончик "под транш", теперь понятно.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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