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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:20
Kabanchik написав:
Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.
а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?
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uaprofi
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Додано: Чет 18 жов, 2018 23:28
Kabanchik написав:
Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.
О, отлично, значит, стандартный загончик "под транш", теперь понятно.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:48
uaprofi написав: Kabanchik написав:
Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.
а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?
Есть вариант искуственного удерживания в связи с выборами. Тут 50/50. Может не прорвать, но скорее всего прорвет, так как не смогут удержать, нечем, все давно украдено.
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Kabanchik
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:57
Kabanchik написав: uaprofi написав: Kabanchik написав:
Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.
а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?
Есть вариант искуственного удерживания в связи с выборами. Тут 50/50. Может не прорвать, но скорее всего прорвет, так как не смогут удержать, нечем, все давно украдено.
И такое балабольство из месяца в месяц
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Faceless
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