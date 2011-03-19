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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:20

  Kabanchik написав:Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.


а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 23:28

  Kabanchik написав:Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.

О, отлично, значит, стандартный загончик "под транш", теперь понятно.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:48

  uaprofi написав:
  Kabanchik написав:Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.


а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?


Есть вариант искуственного удерживания в связи с выборами. Тут 50/50. Может не прорвать, но скорее всего прорвет, так как не смогут удержать, нечем, все давно украдено.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:57

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:
  uaprofi написав:
  Kabanchik написав:Наш самолет направляется на высоту 35. До конца осени будет 35-37.


а в бюджете на след год планируют 29.4
так может всёиаки есть шанс вернутся к разумному уровню 26.5 ... 27.5, как думаете?


Есть вариант искуственного удерживания в связи с выборами. Тут 50/50. Может не прорвать, но скорее всего прорвет, так как не смогут удержать, нечем, все давно украдено.
И такое балабольство из месяца в месяц
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:55

  Faceless написав:И такое балабольство из месяца в месяц

Помню в 2013 кратных девалистов тоже всячески хейтили.
У гривны путь только вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:54

  Zebra написав:
  Faceless написав:И такое балабольство из месяца в месяц

Помню в 2013 кратных девалистов тоже всячески хейтили.
У гривны путь только вверх.

Вы не с того акаунта написали. Надо было залогинится Кабанчиком.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:44

Re: Прогнозы от Кабанчика

Чи є шанси у гривні пробити 35 за доллар до кінця року?
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:42

  ivan_naumeiko написав:Чи є шанси у гривні пробити 35 за доллар до кінця року?

Нет.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:50

Re: Прогнозы от Кабанчика

ivan_naumeiko написав:Чи є шанси у гривні пробити 35 за доллар до кінця року?
Звичайно. Питання - якого року
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:02

Re: Прогнозы от Кабанчика

Вернулся с отдыха на Азовском море. Поел жаренных курчат KFC и увидел, что наша ракета довольно таки быстро набирает высоту. Скоро пойдет реактивная тяга и можем увидеть 50 еще в этом году.
Kabanchik
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