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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:04

Re: Прогнозы от Кабанчика

Читатель меня спрашивает - что делать, покупать ли доллар? Мой комент затерли как всегда, так как он нес правду, а значит угрозу.
Вот мой ответ:
"Я бы на вашем месте снял все деньги с банковских счётов, купил доллары и взял билет куда-либо из Борисполя".
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:06

Kabanchik вес набрал?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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