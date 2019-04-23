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П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 кві, 2019 13:18
Продам
2монет 25коп. 1992р
6монет 50коп.1992р
2 монети 10коп 1992р
0971165313
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olgakorinovska
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Додано: Сер 03 кві, 2019 12:36
Маю 5 копійок 1992 року
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mashapavliuk198714
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Додано: Нед 07 кві, 2019 15:41
10 копеек 1994 года украина
0506032918
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chikarenko2013
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Додано: Нед 14 кві, 2019 11:54
Є дві по 25 1992 кого цікавить (0965351464) телефонуйте
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bekmansurov_leonid
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Додано: Пон 06 тра, 2019 12:12
2 монети по 1 коп. - 1992р.
1 монета 10 коп.- 1992р.
2 монети по 25 коп.-1992р.
13 монет по 50 коп.-1992р.
(0674391367)
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kisyukpp
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