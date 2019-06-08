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П'ять українських монет, які
можна дорого продати в...

П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:48

Продаю
3 монеты 5 коп 1992 год
3 монеты 10 коп 1992 год
1 монета 10 коп 1996 год
Тел (0933986341)
3004artemshlikov
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:09

Явно пахнет разводом, никто ничего не покупает, но все упрямо постят цены из интернета. Покажите мне реального человека, который готов купить алюминиевый кружок за 1000-3000 гривен, и я продам ему его в 10 раз дешевле. У меня этого добра ведро, лет пятнадцать сбрасываем всей семьёй обрывающую карманы мелочь в копилку, вернее копилище - жестяную банку от масла.
По желанию клиента китайцы изготовят любую монету любой страны: магнитящиеся\немагнитящиеся, с крупными буквами/мелкими, хоть с ошибками. Лишь бы были правильные цены на них.
warlamp
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