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П'ять українських монет, які
можна дорого продати в...

П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:48

Продаю
3 монеты 5 коп 1992 год
3 монеты 10 коп 1992 год
1 монета 10 коп 1996 год
Тел (0933986341)
3004artemshlikov
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:09

Явно пахнет разводом, никто ничего не покупает, но все упрямо постят цены из интернета. Покажите мне реального человека, который готов купить алюминиевый кружок за 1000-3000 гривен, и я продам ему его в 10 раз дешевле. У меня этого добра ведро, лет пятнадцать сбрасываем всей семьёй обрывающую карманы мелочь в копилку, вернее копилище - жестяную банку от масла.
По желанию клиента китайцы изготовят любую монету любой страны: магнитящиеся\немагнитящиеся, с крупными буквами/мелкими, хоть с ошибками. Лишь бы были правильные цены на них.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:18

25 копеек 1992 года Украина 0664955937
cocochanel7958
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:54

9копійок - по 25 - 1992 року
(0995119045)- телефонуєте не пошкудуєте
dianaanuk9
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:56

5 монет по 25 коп. - 1992р.
1 монета 10 коп. - 1994р.
(0682556360)
olenkamagorenko
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:01

olenkamagorenko Откуда автор взял такие данные?Только 25 коп. 1995 року випуску и 5 коп. 1994 року випуску,более-менее редкие,остальные-мусор.Вот потому у всех этот "мусор"и есть,даже в кол-ве.Не вижу объявлений: 25 коп. 1995г. 5 коп. 1994г.....(угадайте почему?)Я как нумизмат со стажем, даю вам ориентир,что интересного из монет Украины:1коп.-1994,96гг.2коп.-1992,1996,2003г.,5коп-1994,1996гг.10коп.-2001г. 25коп.-1995,2001,2003г.50коп.-2001,2003гг.1грн.-1992,1995,1996,2008г.Вот эти и ищите,найдёте-пишите!!!!!
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:08

warlamp Найдите мне хоть 1-2 "алюминиевых кружка"из своего ведра и я возьму у Вас в 3 раз дешевле(Вы сказали в 10).Выше я указал,какие монеты интересуют........
chumakcm1430
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  #<123
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