П'ять українських монет, які можна дорого продати в...

Продаю
3 монеты 5 коп 1992 год
3 монеты 10 коп 1992 год
1 монета 10 коп 1996 год
Тел (0933986341)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:48
Продаю
3 монеты 5 коп 1992 год
3 монеты 10 коп 1992 год
1 монета 10 коп 1996 год
Тел (0933986341)
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:09
Явно пахнет разводом, никто ничего не покупает, но все упрямо постят цены из интернета. Покажите мне реального человека, который готов купить алюминиевый кружок за 1000-3000 гривен, и я продам ему его в 10 раз дешевле. У меня этого добра ведро, лет пятнадцать сбрасываем всей семьёй обрывающую карманы мелочь в копилку, вернее копилище - жестяную банку от масла.
По желанию клиента китайцы изготовят любую монету любой страны: магнитящиеся\немагнитящиеся, с крупными буквами/мелкими, хоть с ошибками. Лишь бы были правильные цены на них.
Додано: Суб 06 лип, 2019 08:52
Есть 2 монеты - 25коп. -1992года 2 монеты - 10 коп. - 1992 года 4 монеты -50 коп -92 года 1 монета -1 гр. -2003 телефон для связи (068 123 62 81)
Додано: Суб 06 лип, 2019 12:01
olenkamagorenko Откуда автор взял такие данные?Только 25 коп. 1995 року випуску и 5 коп. 1994 року випуску,более-менее редкие,остальные-мусор.Вот потому у всех этот "мусор"и есть,даже в кол-ве.Не вижу объявлений: 25 коп. 1995г. 5 коп. 1994г.....(угадайте почему?)Я как нумизмат со стажем, даю вам ориентир,что интересного из монет Украины:1коп.-1994,96гг.2коп.-1992,1996,2003г.,5коп-1994,1996гг.10коп.-2001г. 25коп.-1995,2001,2003г.50коп.-2001,2003гг.1грн.-1992,1995,1996,2008г.Вот эти и ищите,найдёте-пишите!!!!!
Додано: Суб 06 лип, 2019 18:08
warlamp Найдите мне хоть 1-2 "алюминиевых кружка"из своего ведра и я возьму у Вас в 3 раз дешевле(Вы сказали в 10).Выше я указал,какие монеты интересуют........
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:48
Продаю
3 монети (25) - 1992 року
1 монета (10) - 1992
0982895250
0631159789
Додано: Вів 09 лип, 2019 21:55
Продам 25 копеек 3г ам. В продаже их было замечено три. Есть две монеты. 0993878855
|