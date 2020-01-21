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П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:50
Маю монети якщо куплятимете пишіть на вайбер 0953298046
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darijadmytruk777
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:28
Маю монети 1 грн 1992р. 50копіойк 1992р.
1 грн 2006р. 25 копіойк 1992р.
Звертатись можна на мій інстаграм
0._artem_.0zf
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apasuk265
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:56
10 копійок-1992р. 2шт. 0965029066
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rodchyn_o
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:46
Продаю монети 1992 року 5-10-25-50 є в наявності. Дзвонити +380994855990 Володя !!!!ВІДДАМ З ЗНИЖКОЮ!!!!
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vovamedvid35
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:11
Маю 5 коп 1992 року
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youragnatyuk25
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:13
Продаю копійки з 1992 1994 різні номінали звертайтеся тел.0668048731/0976969059
Або інст.@_anya_shostak_
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anyashostak75
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