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П'ять українських монет, які
можна дорого продати в...

П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:50

Маю монети якщо куплятимете пишіть на вайбер 0953298046
darijadmytruk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:28

Маю монети 1 грн 1992р. 50копіойк 1992р.
1 грн 2006р. 25 копіойк 1992р.
Звертатись можна на мій інстаграм
0._artem_.0zf
apasuk265
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:56

10 копійок-1992р. 2шт. 0965029066
rodchyn_o
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:46

Продаю монети 1992 року 5-10-25-50 є в наявності. Дзвонити +380994855990 Володя !!!!ВІДДАМ З ЗНИЖКОЮ!!!!
vovamedvid35
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:11

Маю 5 коп 1992 року
youragnatyuk25
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:13

Продаю копійки з 1992 1994 різні номінали звертайтеся тел.0668048731/0976969059
Або інст.@_anya_shostak_
anyashostak75
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:48

Маю 25копійок 1992 року ,якщо треба зверніться по номеру телефону 0966391152
maryanamakyx1997
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