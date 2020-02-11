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П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:51
Маю 12 кілограм копілку кому продать
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v_m0689822359
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:07
Яка ціна монет 1і 5копійок 1992р
1 і 2к. 1967р .1983р
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snihowskamn
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:23
Продам Копійки 1992 року. 50-25-10 номер телефону +380976268460
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zubenko2008171
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:32
Продам монети ном1
5 10 25 50 1992. А також 2 .1994 0966519097
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taskomihajlo
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:37
5 копійок 1992р. 25 копійок з 1992р. 50 копійок з 1992р. 50 копійок з 2006 р. 1 гривень 1995р.
продаю
нор.0688109743
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286023az
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:19
Маю 10 коп 1994р
0954586844
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gywa81
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:31
Оце народ начитається таких повідомлень , а потім продають рядові копійки задорого . І дивуються - а чому ж їх не купують . Тому що колекційні екземпляри з обігу повибирали вже давно . І натрапити на реально рідкісну монету дуже важко . Навіть проста алюмінієва 2 коп вже давно не трапляється ...
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Puente
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:06
Puente написав:
Оце народ начитається таких повідомлень , а потім продають рядові копійки задорого . І дивуються - а чому ж їх не купують . Тому що колекційні екземпляри з обігу повибирали вже давно . І натрапити на реально рідкісну монету дуже важко . Навіть проста алюмінієва 2 коп вже давно не трапляється ...
Сейчас актуальнее продажа памятных монет номиналом 2 гривны (большого диаметра). Некоторые более штуки стоят. У меня завалялось несколько "Олимпиада в Сиднее", котируются по 300-400грн. В личку не пишите - не продаю, это память.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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