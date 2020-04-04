|
|
|
П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:11
Можу продати 10копійок 1992р
-
anasteisha7k
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:12
Можу продати 10копійок 1992р звоніть 0671198345
-
anasteisha7k
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:06
Продам монеты:
10 коп 1992 и 1996 годов
25 коп 1992 года
50 коп 1992 и 1994 годов
Продам недорого, возможен торг.
Телеграм, вайбер: 0633788040
-
mashabarasha04
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:35
Продам! 25 коп. 1992р. 1996.р 1994р.
-
angel8891332
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:31
Продаю монети номіналом 5.10.50.коп 1992р. І одна монета 10коп.1994рік.
-
gutsuliak1983
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:20
а 5 коп 1992 что
то стоят?
-
executioner178
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 23:53
Можу монети 10 коп. 1992р 7шт
10 коп 1994р 1шт
10 коп 1996р 1шт
25 коп 1992р 5шт
50 коп 1992р 37шт
50 коп 1994р 5шт
Номер 0971417865
-
artemkosmolin
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 14:34
Продам монети 25к. 1992року 13штук
якщо потрібно то зверніться за номером 380678481409
-
vaviawertynrefx32
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|