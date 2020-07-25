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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:47
Маю монети 25 копійок 1992р 13 штук якщо треба звертайтеся 0980285107
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:09
Re: П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
Дайте будьласка свій номер щоб обговорити все
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