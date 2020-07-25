RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
П'ять українських монет, які
можна дорого продати в...

П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:47

Маю монети 25 копійок 1992р 13 штук якщо треба звертайтеся 0980285107
zysnuwgkdv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:48

Продам 25коп. 1992р.4шт.
stepanmaznik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:09

Re: П'ять українських монет, які можна дорого продати в...

Дайте будьласка свій номер щоб обговорити все
stepanmaznik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:12

Подзвоніть будьласка мені 0968183092
stepanmaznik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:18

Продам 3монеты 50коп 1992года и 10коп 1992 , 0961385998
ilonamandriga
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз
R2 » Вів 28 лип, 2020 20:52
2 225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 22:02
LutsMan
Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує...
R2 » Пон 27 лип, 2020 09:19
2 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 10:42
maza5
Робота для студентів: віддалено можна заробляти на 25%...
R2 » П'ят 24 лип, 2020 11:29
2 246
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 18:53
zura86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88145)
29.07.2020 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.