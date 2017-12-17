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У США запущено в космос ракету
з українським корінням...

У США запущено в космос ракету з українським корінням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:25

А вот и еще раз.
ангольский спутник , который 8 лет всей рашкой делали - ушел в молоко.
Астанавитесь! отберите у рогозина батут !
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:56

  yarg написав:А вот и еще раз.
ангольский спутник , который 8 лет всей рашкой делали - ушел в молоко.

Причем за рашкинские же деньги. Вечный кайф - сами себе заплатили, сами сделали, сами запустили, сами утопили.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:26

Re: У США запущено в космос ракету з українським корінням...

"з українським корінням..."- шикарно)) пресса 2050 года:" своего президента Израиля приветствовала среднеевропейская страна с украинскими корнями"))
PSPoldman
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