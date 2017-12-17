А вот и еще раз.
ангольский спутник , который 8 лет всей рашкой делали - ушел в молоко.
Астанавитесь! отберите у рогозина батут !
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 23:25
А вот и еще раз.
ангольский спутник , который 8 лет всей рашкой делали - ушел в молоко.
Астанавитесь! отберите у рогозина батут !
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:56
Причем за рашкинские же деньги. Вечный кайф - сами себе заплатили, сами сделали, сами запустили, сами утопили.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:26
Re: У США запущено в космос ракету з українським корінням...
"з українським корінням..."- шикарно)) пресса 2050 года:" своего президента Израиля приветствовала среднеевропейская страна с украинскими корнями"))
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