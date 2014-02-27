Финансовая компания-готова к продаже

Продаю новую чистую финансовую компанию с 4 лицензиями.
Компания создана в феврале 2017 года.
В реестр финансовых компаний внесена в ноябре 2017 года.
На компанию оформлены 4 лицензии:
- факторинг
- займ (в т.ч. кредитование)
- гарантии и поручительства
- финансовый лизинг
Уставной капитал 5,1 млн грн.
Ни деятельности, ни каких-либо лишних документооборотов по компании не было.
Быстрая смена собственников (форма владения позволяет делать смену собственников без согласования с Нацкомфинуслуг)
11000 уе (возможен торг)
Предлагаю как эту новую, так и финансовую компанию постарше (2016 года регистрации, те же 4 лицензии).
Звоните - номер телефона в аккаунте