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Финансовая
компания-готова к продаже

Финансовая компания-готова к продаже
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2017 12:31

Re: Финансовая компания-готова к продаже

Продаю новую чистую финансовую компанию с 4 лицензиями.
Компания создана в феврале 2017 года.
В реестр финансовых компаний внесена в ноябре 2017 года.

На компанию оформлены 4 лицензии:
- факторинг
- займ (в т.ч. кредитование)
- гарантии и поручительства
- финансовый лизинг

Уставной капитал 5,1 млн грн.

Ни деятельности, ни каких-либо лишних документооборотов по компании не было.
Быстрая смена собственников (форма владения позволяет делать смену собственников без согласования с Нацкомфинуслуг)
11000 уе (возможен торг)

Предлагаю как эту новую, так и финансовую компанию постарше (2016 года регистрации, те же 4 лицензии).
Звоните - номер телефона в аккаунте
компания налог- консалт.
0930706320
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:59

Компания предложенная выше - актуальна и готова к продаже

0930706320
Напомню - компания правильно создана, с учетом всех новых требований и правил. Отличная цена. Звоните - 093 070 6320 или 098 68 24 505.
Если нужно - сделаем полное юридическое сопровождение.
компания налог- консалт.
0930706320
 
Повідомлень: 40
З нами з: 02.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:39

Финансовые компании - все в наличие,а не для рекламы

0930706320
Предлагаю следующие финансовые компании (по отличной цене-без лишних накруток. Все чистые и без деятельности):
- финансовая компания 2017 года с 4 лицензиями. Уставной капитал 5,1 млн грн. Форма владения позволяет делать перерегистрацию без уведомления комиссии. 11 000 уе
- финансовая компания 2016 года с 2 лицензиями (займ и факторинг), но оформленными 5 видами деятельности (просто лицензии не оформляли): займ, факторинг, гарантии/поручительства, фин лизинг и ПЕРЕКАЗ КОШТІВ. Уставной - 20 млн грн. 18 000 уе
- финансовая компания 2016 года с 3 лицензиями. Уставной капитал 5 млн грн. После перерегистрации по данной компании нужно сделать уведомление Нацкомфинуслуг о смене собственника. 11 000 уе
- финансовая компания 2017 года с видом деятельности "факторинг" (лицензия на руках). Уставной капитал 5,1 млн грн. Смена собственника позволяет уведомление не делать. 8500 уе

по любой из компаний возможен торг при недолгой покупке.
Все компании оформлены юристами - без ньюансов в документах. При необходимости окажем полное юридическое сопровождение и далее.
Звоните
компания налог- консалт.
0930706320
 
Повідомлень: 40
З нами з: 02.07.15
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