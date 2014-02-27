Финансовая компания-готова к продаже

Додано: Сер 14 бер, 2018 09:58

Продам бизнес по оказанию ремонтных услуг в Польше, а именно в Варшаве.

Краткое описание:

Без долгов и обязательств

Более года

Услуги по ремонтам для физических и юридических лиц

Ежемесячный средний доход - 7000-8000 дол.

Прибыль 3500 - 4000 дол.

К-во сотрудников - 4.

Свой интернат сайт (по некоторым позициям находиться в топ-10 Google).

Причина продажи - открытие нового бизнеса.



Работаем быстро, хорошо и качественно, поэтому за время работы фирма приобрела очень хорошую деловую репутацию (при необходимости можем предоставить рекомендательные письма от государственной компании, от ведущего девелопера на рынке недвижимости Варшавы).



На данном этапе оборот в 8000 дол. - это максимальный учитывая количество сотрудников. Если привезете с собой сотрудников оборот может быть в 2, 3, в 10 раз больше.



Учитывая нашу отличную деловую репутацию работу мы не ищем, работой обеспеченны на несколько месяцев вперед, если привезете с собой сотрудников заключим дополнительные контракты.



Продаю не что то виртуальное (как многие на рынке Польши), а именно фирму, т.н. ООО - Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowidzielanością). Учитывая это вы можете:

- легально жить и работать на всей территории Евросоюза;

- перевезти семью, родственников и т.д.;

- получить на фирму кредит, лизинг, факторинг (так как фирме более 1 года). Купить на фирму в кредит под невысокие процентные ставки недвижимость, авто и т.п.



Сотрудники остаются на фирме (если они вам нужны и вы не привезете своих).

При необходимости на 2 месяца может остаться польскоговорящий директор, для того что бы ввести вас в курс дела, 2 месяца более чем достаточно, если вдруг он вам понадобиться - может по договоренности с вами остаться на более длительный срок.



Продам - ДОРОГО, с продажей не тороплюсь,так как я в Варшаве на постоянной основе, все предложения и вопросы высылайте в личку.



Только серьезные предложения, советы, рекомендации, консультации не даю.



C полным портфолио сможете ознакомиться на сайте.