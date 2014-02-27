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Финансовая компания-готова к продаже
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Додано: Нед 17 гру, 2017 12:31
Продаю новую чистую финансовую компанию с 4 лицензиями.
Компания создана в феврале 2017 года.
В реестр финансовых компаний внесена в ноябре 2017 года.
На компанию оформлены 4 лицензии:
- факторинг
- займ (в т.ч. кредитование)
- гарантии и поручительства
- финансовый лизинг
Уставной капитал 5,1 млн грн.
Ни деятельности, ни каких-либо лишних документооборотов по компании не было.
Быстрая смена собственников (форма владения позволяет делать смену собственников без согласования с Нацкомфинуслуг)
11000 уе (возможен торг)
Предлагаю как эту новую, так и финансовую компанию постарше (2016 года регистрации, те же 4 лицензии).
Звоните - номер телефона в аккаунте
компания налог- консалт.
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0930706320
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Додано: Вів 09 січ, 2018 10:59
0930706320
Напомню - компания правильно создана, с учетом всех новых требований и правил. Отличная цена. Звоните - 093 070 6320 или 098 68 24 505.
Если нужно - сделаем полное юридическое сопровождение.
компания налог- консалт.
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0930706320
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:39
0930706320
Предлагаю следующие финансовые компании (по отличной цене-без лишних накруток. Все чистые и без деятельности):
- финансовая компания 2017 года с 4 лицензиями. Уставной капитал 5,1 млн грн. Форма владения позволяет делать перерегистрацию без уведомления комиссии. 11 000 уе
- финансовая компания 2016 года с 2 лицензиями (займ и факторинг), но оформленными 5 видами деятельности (просто лицензии не оформляли): займ, факторинг, гарантии/поручительства, фин лизинг и ПЕРЕКАЗ КОШТІВ. Уставной - 20 млн грн. 18 000 уе
- финансовая компания 2016 года с 3 лицензиями. Уставной капитал 5 млн грн. После перерегистрации по данной компании нужно сделать уведомление Нацкомфинуслуг о смене собственника. 11 000 уе
- финансовая компания 2017 года с видом деятельности "факторинг" (лицензия на руках). Уставной капитал 5,1 млн грн. Смена собственника позволяет уведомление не делать. 8500 уе
по любой из компаний возможен торг при недолгой покупке.
Все компании оформлены юристами - без ньюансов в документах. При необходимости окажем полное юридическое сопровождение и далее.
Звоните
компания налог- консалт.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 09:58
Продам бизнес по оказанию ремонтных услуг в Польше, а именно в Варшаве.
Краткое описание:
Без долгов и обязательств
Более года
Услуги по ремонтам для физических и юридических лиц
Ежемесячный средний доход - 7000-8000 дол.
Прибыль 3500 - 4000 дол.
К-во сотрудников - 4.
Свой интернат сайт (по некоторым позициям находиться в топ-10 Google).
Причина продажи - открытие нового бизнеса.
Работаем быстро, хорошо и качественно, поэтому за время работы фирма приобрела очень хорошую деловую репутацию (при необходимости можем предоставить рекомендательные письма от государственной компании, от ведущего девелопера на рынке недвижимости Варшавы).
На данном этапе оборот в 8000 дол. - это максимальный учитывая количество сотрудников. Если привезете с собой сотрудников оборот может быть в 2, 3, в 10 раз больше.
Учитывая нашу отличную деловую репутацию работу мы не ищем, работой обеспеченны на несколько месяцев вперед, если привезете с собой сотрудников заключим дополнительные контракты.
Продаю не что то виртуальное (как многие на рынке Польши), а именно фирму, т.н. ООО - Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowidzielanością). Учитывая это вы можете:
- легально жить и работать на всей территории Евросоюза;
- перевезти семью, родственников и т.д.;
- получить на фирму кредит, лизинг, факторинг (так как фирме более 1 года). Купить на фирму в кредит под невысокие процентные ставки недвижимость, авто и т.п.
Сотрудники остаются на фирме (если они вам нужны и вы не привезете своих).
При необходимости на 2 месяца может остаться польскоговорящий директор, для того что бы ввести вас в курс дела, 2 месяца более чем достаточно, если вдруг он вам понадобиться - может по договоренности с вами остаться на более длительный срок.
Продам - ДОРОГО, с продажей не тороплюсь,так как я в Варшаве на постоянной основе, все предложения и вопросы высылайте в личку.
Только серьезные предложения, советы, рекомендации, консультации не даю.
C полным портфолио сможете ознакомиться на сайте.
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Sarti17
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Додано: Пон 07 тра, 2018 14:04
GoodwillPrime
Компания внесена в реестр и получила лицензии цена очень адекватная
Все нужные виды деятельности:
1. услуги финансового лизинга;
2. предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
3. предоставление гарантий и поручительств;
4. предоставление услуг факторинга;
Передача компании согласования не требует, быстро перерегистрируем.
Полный пакет документов для работы: правила, типовые договора, документация по внутреннему финансовому мониторингу, сайт.
Документы компании по запросу.
Тел.
099 119 49 22
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Yrist7
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