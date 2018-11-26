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Финансовая
компания-готова к продаже

Финансовая компания-готова к продаже
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Повідомлення Додано: П'ят 10 сер, 2018 11:29

Продается страховая компания с 11 лицензиями

Дата регистрации – 2015 год. ТДВ.
Уставной капитал – 75 млн. грн.
В 2017 году пройдена налоговая проверка.
Работающая страховая компания, без проблем.
Выданные лицензии:
1. Добровольное страхование финансовых рисков.
2. Добровольное страхование сельхоз хозяйственной продукции.
3. Добровольное страхование от огневых рисков и стихийных бедствий.
4. Добровольное страхование грузов и багажа.
5. Добровольное страхование медицинских затрат.
6. Добровольное страхование от несчастных случаев.
7. Добровольное страхование ответственности владельцев наземного транспорта.
8. Добровольное страхование наземного транспорта (Каско).
9. Добровольное медицинское страхование.
10. Добровольное страхование имущества.
11. Добровольное страхование ответственности перед третьими лицами.
тел.(067)6305455
marketinvestgroup
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Повідомлення Додано: П'ят 10 сер, 2018 11:36

Готовый кредитный союз, без деятельности

Готовый кредитный союз, без деятельности: задолженности нет.
Членов 52 человека. Регистрация 2010 год.
Получены лицензии в 2017 году:
- ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ
- НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Продажа будет через смену правления и членов кредитного союза.
тел.(067)630-54-55
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Повідомлень: 26
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Повідомлення Додано: П'ят 10 сер, 2018 11:37

Торговец ценными бумагами, Киев

Не работал, было несколько операций для поддержания деятельности.
Имеет бессрочные лицензии:
- брокерская
- дилерская
тел.(067)630-54-55
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:21

Re: Финансовая компания-готова к продаже

Предлагаем приобрести финансовую компанию
Новая компания 2020 года, имеет 4 лицензии:
1. Услуги финансового лизинга;
2. Предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
3. Предоставление поручительств;
4. Предоставление услуг факторинга;

Передача компании согласования не требует, быстро перерегистрируем, за 2 дня.

Полный пакет документов для работы: правила, типовые договора, документация по внутреннему финансовому мониторингу, сайт, офис, внутренний аудитор.
Уставной фонд сформированный деньгами.
Тел.
099 119 49 22, 0975918972
Yrist7
 
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