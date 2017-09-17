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Почалося тестування на людині
персоналізованої вакцини...

Почалося тестування на людині персоналізованої вакцини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 15:52

  wild2006 написав:Не развод, просто не воспринимайте лечение как излечение

Почему это не воспринимать? Если это не излечение, то тогда это просто выкачивание денег за "мы попробуем что-то сделать". Надоело уже это слушать от врачей, которые исправно хотят денег за "попробовать". В любой работе оплата идет за результат, а не за попытку что-то там сделать. За попытки платят ученым в лабораториях. Должно быть так - есть результат, получаете оплату, нет результата, т.е. излечения - не получаете ничего. Так же как и в любой другой области, сделал работу - получил оплату, не сделал (даже если очень-очень старался) - не получил ничего.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 15:59

Re: Почалося тестування на людині персоналізованої вакцини..

  deniska написав:Почему это не воспринимать? Если это не излечение, то тогда это просто выкачивание денег за "мы попробуем что-то сделать".

Именно "мы попробуем" это реально как есть. Никто никогда не может дать 100% гарантии, все что отличается от этого - громкие лозунги и прочий обман.

оплата идет за результат

Хирург может вырезать опухоль, это - результат. Но дать гарантии излечения клиента он не может никак.

Должно быть так - есть результат, получаете оплату, нет результата, т.е. излечения - не получаете ничего.

Квалифицированные медики очень дорогие специалисты, они не будут работать бесплатно, им проще с такими хотелками слать больных в хосписы.
Даже последняя медсестра не будет бесплатно работать.
Медицина не дает гарантий.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:13

Так а где результат лечения рака вакциной? Написали только, что новый метод тестируется. И даже если тестирование пройдет успешно, это всего один пациент. Пройдут годы, пока вакцина пройдет клинические испытания. У нас же пока доступны только методы химиотерапии https://oberig.ua/categories/immunogistohimiya/, лучевой терапии, хирургического вмешательства и их комбинаций. Причем специализированных клиник в Украине не так уж много - Национальный институт рака, Инновация, Обериг и Lisod.
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