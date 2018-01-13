RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Борьба с мошенничеством:
горячая линия

Борьба с мошенничеством: горячая линия
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:06

Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия

Мне кажется, что кто-то в Привате сливает базу телефонов своих клиентов, и у кого получается от их номера отправлять всякие смс-ки.
Olenka Nik
 
Повідомлень: 35
З нами з: 09.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12160)
14.01.2018 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.