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"Черная пятница" -
где и что можно купить дешевле?

"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле?
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2017 12:15

Амазон американский тоже не порадовал, там цены такие еще пару дней назад.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 19:02

vladislavlvov согласен, сам в очередной раз убедился, что это лохотрон!!
Sergio12
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:15

Уже 3 год убеждаюсь самая лучшая черная пятница в розетке в єтом году купил смартфон lg со скидкой за 2799 в других магазинах такой 3799. Мелочь а приятно . И по другим товарам скидки в Розетке были супер.
olgerd
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:42

Re: "Черная пятница" - где и что можно купить дешевле?

Мне кажется, что все эти черные пятници полный развод, они завышают цены, а потом опять сбрасывают
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 08:36

Re: "Черная пятница" - где и что можно купить дешевле?

Olenka Nik написав:Мне кажется, что все эти черные пятници полный развод, они завышают цены, а потом опять сбрасывают

Украинские и китайские магазины по большей части - да, в американских скидки реальны
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:12

Чёрные пятницы во всём мире - это развод для лохов, любящих скидки.
Во-первых, все акционные товары - это накануне временно подорожавшие;
Во-вторых, реальных акционных товаров очень мало, если не досталось - кУпите что-то другое, не возвращаться же с пустыми руками;
Во-третьих, все акционные товары - это уценённые товары ( либо возвратные, либо дефектные,либо просроченные, либо без гарантии). Из-за ажиотажа разглядывать некогда-может не достаться.
Помню, в нулевые купил по акции очень навороченные часы-радио с календарём и метеостанцией. И только дома рассмотрел что в календаре 8 (!) дней в каждой неделе, они там цифрами высвечивались после чисел месяца !
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:09

freeze Как можно верить в Чёрную пятницу вообще? Неужели непонятно, что цены перед этим днем поднимутся, а потом вернутся в прежнее состояние с ценником в -50% все будут думать, что они сэкономили
Olenka Nik
 
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