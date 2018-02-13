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Кличко повідомив, за скільки
років китайці готові...

Кличко повідомив, за скільки років китайці готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:37

  cannabis_ua написав:Он не выбьет финансирование на мост - этот проект Кличко в принципе не тянет. Там не только деньги нужны.
Дороги стали немного лучше делать и больше. Еще бы и за тротуары взялись...

Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!
Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.

Завидуй молча.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 20:33

  myshapiton написав:Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!
Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.


Да уж, вот это размах так размах.
PS Живу в Киеве и вижу откровенный дерибан денег на перекладке старых фэмов или тротуаров из асфальтобетона там, где это вовсе не нужно.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 16:50

  slavek написав:
  myshapiton написав:Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!
Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.


Да уж, вот это размах так размах.
PS Живу в Киеве и вижу откровенный дерибан денег на перекладке старых фэмов или тротуаров из асфальтобетона там, где это вовсе не нужно.

Иди на Прозорро и сделай дерибан :lol:
Такие как ты, вечные кидатели г-на во всех окружающих, никогда ничего кроме "дерибана" не увидят даже в святом приходе, ибо тебе Господом не дано при рождении.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:19

  myshapiton написав:Такие как ты, вечные кидатели г-на во всех окружающих, никогда ничего кроме "дерибана" не увидят даже в святом приходе, ибо тебе Господом не дано при рождении.


В отличие от такого как ты я работаю на стройке и знаю что почем и кто есть кто
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:47

  slavek написав:
  myshapiton написав:Такие как ты, вечные кидатели г-на во всех окружающих, никогда ничего кроме "дерибана" не увидят даже в святом приходе, ибо тебе Господом не дано при рождении.


В отличие от такого как ты я работаю на стройке и знаю что почем и кто есть кто

Т.е., ты ворюга и о других судишь по себе?
Ты еще большее гоуно, чем я думал.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:26

  myshapiton написав:Т.е., ты ворюга и о других судишь по себе?
Ты еще большее гоуно, чем я думал.


Убогий, лепи что-нибудь про самолеты с москалями , а на темы стройки, дорог,метро и пр. не лезь - не твое это
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:34

  slavek написав:
  myshapiton написав:Т.е., ты ворюга и о других судишь по себе?
Ты еще большее гоуно, чем я думал.


Убогий, лепи что-нибудь про самолеты с москалями , а на темы стройки, дорог,метро и пр. не лезь - не твое это

Да-да, оставить таким специалистам как тебе, которые даже без профильного высшего образования. Потому так и живем - славики без клэпки в голове заделались начальством и распихивают все по своим карманам.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:29

  myshapiton написав:Да-да, оставить таким специалистам как тебе, которые даже без профильного высшего образования. Потому так и живем - славики без клэпки в голове заделались начальством и распихивают все по своим карманам.


И откуда "моешапито" вы беретесь?
Дилетант ни бельмеса не знающий о предмете рассуждает о чужом образовании
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