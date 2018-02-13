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Кличко повідомив, за скільки років китайці готові...
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Додано: Чет 21 гру, 2017 19:37
cannabis_ua написав:
Он не выбьет финансирование на мост - этот проект Кличко в принципе не тянет. Там не только деньги нужны.
Дороги стали немного лучше делать и больше. Еще бы и за тротуары взялись...
Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!
Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.
Завидуй молча.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 20:33
myshapiton написав:
Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!
Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.
Да уж, вот это размах так размах.
PS Живу в Киеве и вижу откровенный дерибан денег на перекладке старых фэмов или тротуаров из асфальтобетона там, где это вовсе не нужно.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 16:50
slavek написав: myshapiton написав:
Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!
Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.
Да уж, вот это размах так размах.
PS Живу в Киеве и вижу откровенный дерибан денег на перекладке старых фэмов или тротуаров из асфальтобетона там, где это вовсе не нужно.
Иди на Прозорро и сделай дерибан
Такие как ты, вечные кидатели г-на во всех окружающих, никогда ничего кроме "дерибана" не увидят даже в святом приходе, ибо тебе Господом не дано при рождении.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:19
myshapiton написав:
Такие как ты, вечные кидатели г-на во всех окружающих, никогда ничего кроме "дерибана" не увидят даже в святом приходе, ибо тебе Господом не дано при рождении.
В отличие от такого как ты я работаю на стройке и знаю что почем и кто есть кто
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:47
slavek написав: myshapiton написав:
Такие как ты, вечные кидатели г-на во всех окружающих, никогда ничего кроме "дерибана" не увидят даже в святом приходе, ибо тебе Господом не дано при рождении.
В отличие от такого как ты я работаю на стройке и знаю что почем и кто есть кто
Т.е., ты ворюга и о других судишь по себе?
Ты еще большее гоуно, чем я думал.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:26
myshapiton написав:
Т.е., ты ворюга и о других судишь по себе?
Ты еще большее гоуно, чем я думал.
Убогий, лепи что-нибудь про самолеты с москалями , а на темы стройки, дорог,метро и пр. не лезь - не твое это
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Додано: Чет 15 лют, 2018 16:34
slavek написав: myshapiton написав:
Т.е., ты ворюга и о других судишь по себе?
Ты еще большее гоуно, чем я думал.
Убогий, лепи что-нибудь про самолеты с москалями , а на темы стройки, дорог,метро и пр. не лезь - не твое это
Да-да, оставить таким специалистам как тебе, которые даже без профильного высшего образования. Потому так и живем - славики без клэпки в голове заделались начальством и распихивают все по своим карманам.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:29
myshapiton написав:
Да-да, оставить таким специалистам как тебе, которые даже без профильного высшего образования. Потому так и живем - славики без клэпки в голове заделались начальством и распихивают все по своим карманам.
И откуда "моешапито" вы беретесь?
Дилетант ни бельмеса не знающий о предмете рассуждает о чужом образовании
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:20
myshapiton написав: cannabis_ua написав:
Он не выбьет финансирование на мост - этот проект Кличко в принципе не тянет. Там не только деньги нужны.
Дороги стали немного лучше делать и больше. Еще бы и за тротуары взялись...
Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!
Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.
Завидуй молча.
Дороги ко всем реконструированным дорогам (которых не так и много). А я между домами хожу. Там ямы по пол метра.
Заедь на Виноградарь, в Днепровский район, Троещину...
И да я в Киеве живу.
И да мост он не тянет. Если есть желание можешь поспорить.
А на те деньги, на которые дотировали проезд и коммуналку, можно 4 ветки метро уже построить и маленький космодром, а не дороги.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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