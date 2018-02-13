Кличко повідомив, за скільки років китайці готові...

myshapiton написав:

Если ты в Киеве не живешь, то откуда тебе знать, что он тянет, а что не тянет?!Кличко делает не только тротуары ко ВСЕМ реконструированым дорогам, но и уже почти все парки и скверы заменили дорожки, скамейки, и поставили детские площадки даже там, где их никогда не было.