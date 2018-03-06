Кличко повідомив, за скільки років китайці готові...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 13:56
slavek написав: myshapiton написав:
Да-да, оставить таким специалистам как тебе, которые даже без профильного высшего образования. Потому так и живем - славики без клэпки в голове заделались начальством и распихивают все по своим карманам.
И откуда "моешапито" вы беретесь?
Дилетант ни бельмеса не знающий о предмете рассуждает о чужом образовании
Ты мне уже все рассказал, дуралей. Память отшибло?
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Додано: Вів 06 бер, 2018 14:54
Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве
back in USSR
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slavek
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Додано: Вів 06 бер, 2018 15:45
slavek написав:
Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве
ты мне рассказал, что высшего образования у тебя нет, а вот про техникум ты мне так и не ответил
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:44
slavek написав:
Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве
myshapiton написав:
ты мне рассказал, что высшего образования у тебя нет, а вот про техникум ты мне так и не ответил
Ты меня с каким-то своим другом перепутал.
У меня не только диплом с отличием по специальности "Промышленное и гражданское строительство", но и очная аспирантура МИСИ (сейчас МГСУ) с защищенной кандидатской.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 20:41
myshapiton написав: cannabis_ua написав:
Тротуары ко всем реконструированным дорогам (которых не так и много). А я между домами хожу. Там ямы по пол метра.
Заедь на Виноградарь, в Днепровский район, Троещину...
И да я в Киеве живу.
И да мост он не тянет. Если есть желание можешь поспорить.
А на те деньги, на которые дотировали проезд и коммуналку, можно 4 ветки метро уже построить и маленький космодром, а не дороги.
Да вообще, ты такой крутой и умный, столько знаешь что нужно сделать, вот только почему-то не мэр. И это не удивительно, ты же не знаешь даже, что придомовая территория к городу не имеет никакого отношения. У тебя есть шанс проявить себя - собери с дома деньги и сделай дорогу. И я уверен, что это проср..шь даже не начав, ибо звездеть - не мешки ворочать.
Дороги и тротуары между домами - это придомовая территория?
Отремонтировали только несколько центральных дорог, а остальное придомовая территория?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:46
cannabis_ua написав:
Дороги и тротуары между домами - это придомовая территория?
Отремонтировали только несколько центральных дорог, а остальное придомовая территория?
Все зависит от каждого конкретного случая, нужно план смотреть. Возле нашего дома тротуар придомовая территория.
Не звизди. Сделали 300 км дорог в Киеве в прошлом году. А еще пять путепроводов реконструировали (что ни одна другая власть не делала в таких колчествах). Для сравнения, "злочынна влада" сделала только жулянский путепровод, боксер сделал Святошинский, Нивки, Одесская площадь, и начали Гната Юры и Лепсе.
Еще сделали целый ряд дорог в Киеве, которые со времен СССР не ремонтировали.
Это более чем дохрена. Так что, не нужно тут ля-ля.
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myshapiton
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:47
slavek написав: slavek написав:
Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве
myshapiton написав:
ты мне рассказал, что высшего образования у тебя нет, а вот про техникум ты мне так и не ответил
Ты меня с каким-то своим другом перепутал.
У меня не только диплом с отличием по специальности "Промышленное и гражданское строительство", но и очная аспирантура МИСИ (сейчас МГСУ) с защищенной кандидатской.
Да-да, а я Гарвард закончил. Путаешься в показаниях. Хотя, может вас там двое сидит, отрабатываете для дяди Пу?
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:25
myshapiton написав:
Да-да, а я Гарвард закончил.
Когда и по какой специальности?
myshapiton написав:
Путаешься в показаниях. Хотя, может вас там двое сидит, отрабатываете для дяди Пу?
Я тут не на следствии и ты не следователь чтобы тебе показания давать.
В свободное время я здесь развлекаюсь, а ты, похоже, работаешь
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Вів 13 бер, 2018 17:13
sal
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