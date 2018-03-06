Кличко повідомив, за скільки років китайці готові...

myshapiton написав:

cannabis_ua написав: Тротуары ко всем реконструированным дорогам (которых не так и много). А я между домами хожу. Там ямы по пол метра.

Заедь на Виноградарь, в Днепровский район, Троещину...

И да я в Киеве живу.

И да мост он не тянет. Если есть желание можешь поспорить.

А на те деньги, на которые дотировали проезд и коммуналку, можно 4 ветки метро уже построить и маленький космодром, а не дороги. Тротуары ко всем реконструированным дорогам (которых не так и много). А я между домами хожу. Там ямы по пол метра.Заедь на Виноградарь, в Днепровский район, Троещину...И да я в Киеве живу.И да мост он не тянет. Если есть желание можешь поспорить.А на те деньги, на которые дотировали проезд и коммуналку, можно 4 ветки метро уже построить и маленький космодром, а не дороги.

Да вообще, ты такой крутой и умный, столько знаешь что нужно сделать, вот только почему-то не мэр. И это не удивительно, ты же не знаешь даже, что придомовая территория к городу не имеет никакого отношения. У тебя есть шанс проявить себя - собери с дома деньги и сделай дорогу. И я уверен, что это проср..шь даже не начав, ибо звездеть - не мешки ворочать.