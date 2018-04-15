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Кличко повідомив, за скільки
років китайці готові...

Кличко повідомив, за скільки років китайці готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:56

  slavek написав:
  myshapiton написав:Да-да, оставить таким специалистам как тебе, которые даже без профильного высшего образования. Потому так и живем - славики без клэпки в голове заделались начальством и распихивают все по своим карманам.


И откуда "моешапито" вы беретесь?
Дилетант ни бельмеса не знающий о предмете рассуждает о чужом образовании

Ты мне уже все рассказал, дуралей. Память отшибло?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:54

Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:45

  slavek написав:Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве

ты мне рассказал, что высшего образования у тебя нет, а вот про техникум ты мне так и не ответил
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:44

  slavek написав:Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве


  myshapiton написав:ты мне рассказал, что высшего образования у тебя нет, а вот про техникум ты мне так и не ответил


Ты меня с каким-то своим другом перепутал.
У меня не только диплом с отличием по специальности "Промышленное и гражданское строительство", но и очная аспирантура МИСИ (сейчас МГСУ) с защищенной кандидатской.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:41

  myshapiton написав:
  cannabis_ua написав:Тротуары ко всем реконструированным дорогам (которых не так и много). А я между домами хожу. Там ямы по пол метра.
Заедь на Виноградарь, в Днепровский район, Троещину...
И да я в Киеве живу.
И да мост он не тянет. Если есть желание можешь поспорить.
А на те деньги, на которые дотировали проезд и коммуналку, можно 4 ветки метро уже построить и маленький космодром, а не дороги.

Да вообще, ты такой крутой и умный, столько знаешь что нужно сделать, вот только почему-то не мэр. И это не удивительно, ты же не знаешь даже, что придомовая территория к городу не имеет никакого отношения. У тебя есть шанс проявить себя - собери с дома деньги и сделай дорогу. И я уверен, что это проср..шь даже не начав, ибо звездеть - не мешки ворочать.

Дороги и тротуары между домами - это придомовая территория?
Отремонтировали только несколько центральных дорог, а остальное придомовая территория?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:46

  cannabis_ua написав:Дороги и тротуары между домами - это придомовая территория?
Отремонтировали только несколько центральных дорог, а остальное придомовая территория?

Все зависит от каждого конкретного случая, нужно план смотреть. Возле нашего дома тротуар придомовая территория.

Не звизди. Сделали 300 км дорог в Киеве в прошлом году. А еще пять путепроводов реконструировали (что ни одна другая власть не делала в таких колчествах). Для сравнения, "злочынна влада" сделала только жулянский путепровод, боксер сделал Святошинский, Нивки, Одесская площадь, и начали Гната Юры и Лепсе.

Еще сделали целый ряд дорог в Киеве, которые со времен СССР не ремонтировали.

Это более чем дохрена. Так что, не нужно тут ля-ля.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:47

  slavek написав:
  slavek написав:Я тебе рассказал,моешапито,что ты ничего не смыслишь в строительстве,а ты все упорствуешь в своем невежестве


  myshapiton написав:ты мне рассказал, что высшего образования у тебя нет, а вот про техникум ты мне так и не ответил


Ты меня с каким-то своим другом перепутал.
У меня не только диплом с отличием по специальности "Промышленное и гражданское строительство", но и очная аспирантура МИСИ (сейчас МГСУ) с защищенной кандидатской.

Да-да, а я Гарвард закончил. Путаешься в показаниях. Хотя, может вас там двое сидит, отрабатываете для дяди Пу?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:25

  myshapiton написав:Да-да, а я Гарвард закончил.


Когда и по какой специальности?

  myshapiton написав: Путаешься в показаниях. Хотя, может вас там двое сидит, отрабатываете для дяди Пу?


Я тут не на следствии и ты не следователь чтобы тебе показания давать.
В свободное время я здесь развлекаюсь, а ты, похоже, работаешь
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:04

  myshapiton написав: Путаешься в показаниях. Хотя, может вас там двое сидит, отрабатываете для дяди Пу?


Я тут не на следствии и ты не следователь чтобы тебе показания давать.
В свободное время я здесь развлекаюсь, а ты, похоже, работаешь[/quote]
Т.е., именно то, что я захожу в комментарии 1 раз в две недели для тебя признак "работы"?

Ты человек очень глубокого ума :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

  slavek написав:
  myshapiton написав: Путаешься в показаниях. Хотя, может вас там двое сидит, отрабатываете для дяди Пу?


Я тут не на следствии и ты не следователь чтобы тебе показания давать.
В свободное время я здесь развлекаюсь, а ты, похоже, работаешь

Ты меня раскусил, я следователь. Готовлю на тебя дело. Будем устраивать зачистки идеологически неверных. Вазелин приготовил?
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  #<1234
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