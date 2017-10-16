Вітаємо!
Ви стали одним із 200 найактивніших учасників та отримуєте подарунок із символікою нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї»
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 02 січ, 2018 14:38
Вітаємо з перемогою – ви отримуєте подарунок
Вітаємо!
Ви стали одним із 200 найактивніших учасників та отримуєте подарунок із символікою нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї»
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:19
clientage
ВІТАЮ!
Нехай це буде перша перемога з багатьох на всіх фронтах у 2018 р.!!!
з.і. заради спортивного інтересу - скільки операцій здійснили в місяць? Можна і в ПП
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Могу ток за 2 посл. мес. сообщить, т.к. просто этих 2 мес вааще не юзал Більше, а баланс там был мес назад после очередного Колеса не более 10баллов
Щас от нарисовано более 210. И не знаю, шо с ними делать, хай колесо шоли опять запустят
Больше всего от Виики (коммуналка от половины подъезда ) - больше 100
Потом бывшая Коннекта-девственница, расчехлил под акцию ЧПт от Альфы - почти 60
На 3м месте -- тёщина Б5, с ней договорено делать покупки в Варусе от 50грн - почти 30... ну по мелочам на остальных картах (всего 7 карт работали, в т.ч. Моня-котэ)
... делайте хоть что-нибудь!
реклама
|