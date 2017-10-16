Вітаємо!
Ви стали одним із 200 найактивніших учасників та отримуєте подарунок із символікою нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї»
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 02 січ, 2018 14:38
Вітаємо з перемогою – ви отримуєте подарунок
Вітаємо!
Ви стали одним із 200 найактивніших учасників та отримуєте подарунок із символікою нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї»
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:19
clientage
ВІТАЮ!
Нехай це буде перша перемога з багатьох на всіх фронтах у 2018 р.!!!
з.і. заради спортивного інтересу - скільки операцій здійснили в місяць? Можна і в ПП
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Могу ток за 2 посл. мес. сообщить, т.к. просто этих 2 мес вааще не юзал Більше, а баланс там был мес назад после очередного Колеса не более 10баллов
Щас от нарисовано более 210. И не знаю, шо с ними делать, хай колесо шоли опять запустят
Больше всего от Виики (коммуналка от половины подъезда ) - больше 100
Потом бывшая Коннекта-девственница, расчехлил под акцию ЧПт от Альфы - почти 60
На 3м месте -- тёщина Б5, с ней договорено делать покупки в Варусе от 50грн - почти 30... ну по мелочам на остальных картах (всего 7 карт работали, в т.ч. Моня-котэ)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:33
Re: Программа "Masterсard Більше"
20 гривен - тоже деньги?
Короче, когда заходишь как зарегистрированый пользователь, то в списке наград полный порожняк.
Когда новый пользователь - можно срубить 20 грн на пополнение мобилы.
Update: действует до средины января
– Зареєструйтесь в програмі Mastercard Більше та додайте першу картку Mastercard® в особистому кабінеті
– Натисніть кнопку "Замовити" та отримайте 20 гривень на мобільний ррахунок.
Акція діє з 15.12.2017 до 15.01.2018 по всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим і зони проведення АТО. Офіційні правила акції.
Додано: Суб 06 січ, 2018 02:11
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть Мастер долларовая, кто знает как происходит блокировка при добавлении валютной карты? 1 дол. 1 цент 1 грн по курсу? Можно её подключить ? Как начисляют балы за 50 дол. за 50 грн эквивалент? В правилах ничего нет про валютные карты.
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
С валютных считает гривневый эквивалент
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