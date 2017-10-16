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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:38

Вітаємо з перемогою – ви отримуєте подарунок

Вітаємо!
Ви стали одним із 200 найактивніших учасників та отримуєте подарунок із символікою нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї»
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:19

clientage
ВІТАЮ!
Нехай це буде перша перемога з багатьох на всіх фронтах у 2018 р.!!!

з.і. заради спортивного інтересу - скільки операцій здійснили в місяць? Можна і в ПП ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

  V2 написав:заради спортивного інтересу - скільки операцій здійснили в місяць? Можна і в ПП

Могу ток за 2 посл. мес. сообщить, т.к. просто этих 2 мес вааще не юзал Більше, а баланс там был мес назад после очередного Колеса не более 10баллов
Щас от нарисовано более 210. И не знаю, шо с ними делать, хай колесо шоли опять запустят :)
Больше всего от Виики (коммуналка от половины подъезда :)) - больше 100
Потом бывшая Коннекта-девственница, расчехлил под акцию ЧПт от Альфы - почти 60
На 3м месте -- тёщина Б5, с ней договорено делать покупки в Варусе от 50грн :) - почти 30... ну по мелочам на остальных картах (всего 7 карт работали, в т.ч. Моня-котэ)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:20

clientage
Круто!!!
Ще раз з перемогою! ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:33

Re: Программа "Masterсard Більше"

20 гривен - тоже деньги?
Короче, когда заходишь как зарегистрированый пользователь, то в списке наград полный порожняк.
Когда новый пользователь - можно срубить 20 грн на пополнение мобилы.

Update: действует до средины января

– Зареєструйтесь в програмі Mastercard Більше та додайте першу картку Mastercard® в особистому кабінеті

– Натисніть кнопку "Замовити" та отримайте 20 гривень на мобільний ррахунок.

Акція діє з 15.12.2017 до 15.01.2018 по всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим і зони проведення АТО. Офіційні правила акції.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 02:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть Мастер долларовая, кто знает как происходит блокировка при добавлении валютной карты? 1 дол. 1 цент 1 грн по курсу? Можно её подключить ? Как начисляют балы за 50 дол. за 50 грн эквивалент? В правилах ничего нет про валютные карты.
maxim1770
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

С валютных считает гривневый эквивалент
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:37

Re: Программа "Masterсard Більше"

Колесу + :)

Ещё можно было попытаться ёлку получить под НГ, но шансы, похоже, нулевые.

И за 100 баллов Деда мороза и Снегурочку можно было для ребенка заказать :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:57

  qwe_ua написав:Колесу + :)

Ещё можно было попытаться ёлку получить под НГ, но шансы, похоже, нулевые.

И за 100 баллов Деда мороза и Снегурочку можно было для ребенка заказать :D


Я ёлку получил :) в 10 утра случайно зашёл в воскресенье. Смотрю елок ещё 30шт ну я и нажал и выиграл. Привезли 28 по-моему, состоянии подарил, а то у нас дома есть искусственная. Дела мороза не рискнул, жена сказала ёлку ждали а потом ещё дела мороза случайно выиграешь и опять ждать сидеть дома.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:00

Re: Программа "Masterсard Більше"

PUnder написав:Я ёлку получил :) в 10 утра случайно зашёл в воскресенье. Смотрю елок ещё 30шт ну я и нажал и выиграл. Привезли 28 по-моему, состоянии подарил, а то у нас дома есть искусственная.

Круто :)
Я специально заходил, но так и не попал :)
qwe_ua
 
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