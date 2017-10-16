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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:11

Согласен сдулась программа нужно снова активировать колесо и пополняшки мобильника! Хотя от мастер карт маленький сюрпрайз получил в конце года по акции Ощадбанка и мастера выиграл городской рюкзак Xiaomi :D
olgerd
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

Рюкзаки по ревардз были у всех :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

как то раз, я накопила балов, но не от мастер карда, а от другой системы, в гривневом эквиваленте это было около 500 грн и купила мужу сертификат в рыболовный магазин
Olenka Nik
 
Повідомлень: 35
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:39

Редактор форума Если у вас 4 карты, которыми вы активно пользуетесь, то 101 балл это как-то мало. На такую сумму там вообще ничего нет
Olenka Nik
 
Повідомлень: 35
З нами з: 09.01.18
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