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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:11
Согласен сдулась программа нужно снова активировать колесо и пополняшки мобильника! Хотя от мастер карт маленький сюрпрайз получил в конце года по акции Ощадбанка и мастера выиграл городской рюкзак Xiaomi
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
Рюкзаки по ревардз были у всех
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:42
Re: Программа "Masterсard Більше"
как то раз, я накопила балов, но не от мастер карда, а от другой системы, в гривневом эквиваленте это было около 500 грн и купила мужу сертификат в рыболовный магазин
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:39
Редактор форума Если у вас 4 карты, которыми вы активно пользуетесь, то 101 балл это как-то мало. На такую сумму там вообще ничего нет
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