Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 16 тра, 2018 07:23
Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!
Додано: Сер 16 тра, 2018 07:33
Да уж, скурвились. Прям видно как колесо притормаживает, перед тем как 5 баллов тебе подарить. 4 акка, одни 5-ки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
По первой акции помню, что расщедривались хорошо под конец. Видимо знаю, что сразу набегут "активистов"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:37
Сертификат "Сушия" + два раза по 5 баллов.
Кстати кто Сушию выиграл - у всех в сертификате вместо штрих-кода цифры печатаются?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04
ramaz
Высылают на почту приаттаченный PDF, там цифры.
Может их можно вбить на сайте сушии, при заказе доставки?
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня снова все впустую - чуваки тупо решили спалить народу баллы
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:41
Stringer
Не совсем, пиисяшку на сильпо вытащили. Правда, к удивлению, затребовало ІПН.
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59
Re: Программа "Masterсard Більше"
И правда редкие гавнюки, тупо палят по +5.
Еще и "Сушия" только до 30.06.2018. А его в городе нет.
Black Jack - White Business
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