RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:23

  Lost написав:
  qwerty2015 написав:
  WachtAmRhein написав:второй круг +5+10, других призов нет

По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби

та же фигня... тока баллы зря просрал: с 7 акк 2раза было +10, остальное +5. это все, произов больше нет :x
Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!
bub-har
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 13.07.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:33

  bub-har написав:
  Lost написав:
  qwerty2015 написав:По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби

та же фигня... тока баллы зря просрал: с 7 акк 2раза было +10, остальное +5. это все, произов больше нет :x
Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!


Да уж, скурвились. Прям видно как колесо притормаживает, перед тем как 5 баллов тебе подарить. 4 акка, одни 5-ки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 989
З нами з: 18.05.16
Подякував: 135 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По первой акции помню, что расщедривались хорошо под конец. Видимо знаю, что сразу набегут "активистов"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20715
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 4596 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:37

Сертификат "Сушия" + два раза по 5 баллов.

Кстати кто Сушию выиграл - у всех в сертификате вместо штрих-кода цифры печатаются?
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
Повідомлень: 44
З нами з: 12.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04

ramaz
Высылают на почту приаттаченный PDF, там цифры.
Может их можно вбить на сайте сушии, при заказе доставки?
Amid
 
Повідомлень: 705
З нами з: 12.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сегодня снова все впустую - чуваки тупо решили спалить народу баллы
Stringer
 
Повідомлень: 7557
З нами з: 23.01.13
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:41

Stringer
Не совсем, пиисяшку на сильпо вытащили. Правда, к удивлению, затребовало ІПН.
Amid
 
Повідомлень: 705
З нами з: 12.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

И правда редкие гавнюки, тупо палят по +5.
Еще и "Сушия" только до 30.06.2018. А его в городе нет.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 03.11.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:26

А чего с телефона не раб?
Кнопка не нажимается,ничего неипроисходит.
mihasik
 
Повідомлень: 299
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:13

:!: шо то, совсем жадный колесо стал
и всего 3 попытки в день
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 21.04.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
37 10223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 15:17
Надеждачка
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
29 5658
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2017 01:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2234)
16.05.2018 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.