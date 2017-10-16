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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 16 тра, 2018 07:23
Lost написав: qwerty2015 написав: WachtAmRhein написав:
второй круг +5+10, других призов нет
По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби
та же фигня... тока баллы зря просрал: с 7 акк 2раза было +10, остальное +5. это все, произов больше нет
Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!
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bub-har
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Додано: Сер 16 тра, 2018 07:33
bub-har написав: Lost написав: qwerty2015 написав:
По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби
та же фигня... тока баллы зря просрал: с 7 акк 2раза было +10, остальное +5. это все, произов больше нет
Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!
Да уж, скурвились. Прям видно как колесо притормаживает, перед тем как 5 баллов тебе подарить. 4 акка, одни 5-ки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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1
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:26
По первой акции помню, что расщедривались хорошо под конец. Видимо знаю, что сразу набегут "активистов"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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3
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:37
Сертификат "Сушия" + два раза по 5 баллов.
Кстати кто Сушию выиграл - у всех в сертификате вместо штрих-кода цифры печатаются?
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
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ramaz
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04
ramaz
Высылают на почту приаттаченный PDF, там цифры.
Может их можно вбить на сайте сушии, при заказе доставки?
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Amid
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:22
Сегодня снова все впустую - чуваки тупо решили спалить народу баллы
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Stringer
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:41
Stringer
Не совсем, пиисяшку на сильпо вытащили. Правда, к удивлению, затребовало ІПН.
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Amid
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59
И правда редкие гавнюки, тупо палят по +5.
Еще и "Сушия" только до 30.06.2018. А его в городе нет.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:26
А чего с телефона не раб?
Кнопка не нажимается,ничего неипроисходит.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:13
шо то, совсем жадный колесо стал
и всего 3 попытки в день
...
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