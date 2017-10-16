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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:29
uaprofi написав:
:!: шо то, совсем жадный колесо стал
и всего 3 попытки в день
мстят...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:10
У меня после перехода в "полный режим"страницы заработало
mihasik написав:А чего с телефона не раб?
Кнопка не нажимается,ничего неипроисходит.
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Alex_ki
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:07
и сегодня с трех аккаунтов 2 по 10 и 7 по 5!
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Bova
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:43
Alex_ki написав:
У меня после перехода в "полный режим"страницы заработало
mihasik написав:А чего с телефона не раб?
Кнопка не нажимается,ничего неипроисходит.
На сайте нет перехода, в браузере на мобильном поставил~тоже самое
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mihasik
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:57
Как всегда полный развод - все время выпадает +5 баллов вне зависимости от того насколько сильно крутишь.
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Джон
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