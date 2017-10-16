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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:29

  uaprofi написав::!: шо то, совсем жадный колесо стал
и всего 3 попытки в день

мстят...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

У меня после перехода в "полный режим"страницы заработало
mihasik написав:А чего с телефона не раб?
Кнопка не нажимается,ничего неипроисходит.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:07

и сегодня с трех аккаунтов 2 по 10 и 7 по 5!
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:43

  Alex_ki написав:У меня после перехода в "полный режим"страницы заработало
mihasik написав:А чего с телефона не раб?
Кнопка не нажимается,ничего неипроисходит.

На сайте нет перехода, в браузере на мобильном поставил~тоже самое
mihasik
 
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Как всегда полный развод - все время выпадает +5 баллов вне зависимости от того насколько сильно крутишь.
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Выдало 10ку на телефон и два раза по 5 баллов. Издеваются над свинорылами. :(
Ratatui
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