мстят...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:29
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
У меня после перехода в "полный режим"страницы заработало
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:43
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:57
Как всегда полный развод - все время выпадает +5 баллов вне зависимости от того насколько сильно крутишь.
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:08
Выдало 10ку на телефон и два раза по 5 баллов. Издеваются над свинорылами.
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:35
Re: Программа "Masterсard Більше"
Выдало 100грн. в Ватсонс. Чтобы получить, дальше хочет инд.код. и про налоги пишет. Чета стремно.
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:48
Додано: Чет 17 тра, 2018 02:34
Свинорылов грабят
SOS В начале суток захожу на каруселить чего нибудь.Первый раз 10, второй раз ТЕЛЕПОН выграл!!!Чуть кофе не выкашлял от неожиданности . Выскакивает мелкая надпись красная ,прочитать не успел (что то из серии пропала связь,сервер не доступен)опять начинает крутиться и +5. Мамки собачьи .Жму третий круг, выпало пополнение счёта и тут опять вылазит надпись красная(вот эту я уже успел заскринить)"у вас не достаточно балив шоб крутити коло.Накопичувайте розраховуючись карткой" А у меня их там 38 было. Обновляю страницу ,жму и +5.Чтозанах такой? Налюбили 2 раза за один сеанс.Вроде контора солидная должна быть ,а сами на деле ворьё .Негодую стоя ,3 с половиной часа прошло успокоиться не могу Ну ладно сам бы если накосячил там браузер закрыл ,провод выдернул или комп завис
Додано: Чет 17 тра, 2018 06:49
пилите гири©
Дядя Дима 10 ыфонов уже выиграно)) некуда их складывать.
первая крутка : +5
вторая : красные буквочки
перед третьей :
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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