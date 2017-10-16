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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:09

Re: Программа "Masterсard Більше"

Второй день +5 - +10 - +5
В полночь, что ли, туда заходить
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

Крутил в час ночи, с тем же эффектом.
Правда вчера в чуть заполночь сушию накрутил
Faceless написав:Второй день +5 - +10 - +5
В полночь, что ли, туда заходить
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:17

  Faceless написав:Второй день +5 - +10 - +5
В полночь, что ли, туда заходить

зависит от фазы луны :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:29

  Faceless написав:Второй день +5 - +10 - +5
В полночь, что ли, туда заходить


Всі рази по +5 на двох аках, третій ак не став використовувати.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:23

  Мизантрóп написав:Дядя Дима 10 ыфонов уже выиграно)) некуда их складывать.
Зображення
первая крутка : +5
вторая : красные буквочки
перед третьей : Зображення


Вчера аналогичная ерунда вечером была. Пришлось страницу перегружать.
Ratatui
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  #<1 ... 891011
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